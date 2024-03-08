杏輝李志文：保健食品與藥品續成長 今年營運樂觀

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（中央社記者何秀玲宜蘭8日電）學名藥大廠杏輝董事長李志文今天表示，今年將有2大動能，功能性保健食品逐步打開知名度，再來藥品成長動能強勁，藥品庫存充裕，他對今年營運樂觀。

此外，日本富山縣藥業連合會代表團，近期受台灣醫藥工業技術發展中心（藥技中心）邀請來台參訪，除了拜會衛福部食藥署與相關單位外，今天拜訪杏輝集團宜蘭廠區，李志文也親自出席，希望未來打開合作商機。

杏輝日前公告2023年財報，營收為新台幣29.6億元，稅後純益3.75億元，年增67%，獲利創歷年新高，每股純益（EPS）為2.24元，擬配發現金股利1元、股票股利0.8元，合計1.8元。

杏輝表示，隨著高齡化趨勢下，功能性保健食品銷售有不錯成績，再加上擬規劃5個新產品上市，保健食品銷售有望成為今年營運動能之一。

此外，杏輝多年前投入研究的高齡化產品，也逐步出現成績，目前有6項健字號產品與三高照護的藥品，將是未來成長中的一環，杏輝也自日本引進三高與慢性疾病的產品。

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杏輝進一步提到，學名藥將有3個產品新上市，包括輕度溼疹與脂漏性皮炎、散瞳及睫狀肌麻痺、外用消毒劑，可望增添銷售動能，另外也與日本大藥廠共同研發與製造，進攻東協市場，後續將代理日本產品進入國內市場。

談到大環境缺藥問題，杏輝表示，因提前因應與備妥安全庫存，杏輝不受之前整體環境缺藥的影響，所以取得客戶認同，而增加客戶數與營收。（編輯：潘羿菁）1130308