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傳聞台積電遭列注意股 證交所公布名單未納入

2024/3/8 20:28
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（中央社記者何秀玲台北8日電）近期台積電股價頻創高，近6個交易日漲幅逾1成，引發市場傳聞恐被監理機關盯上並列入注意股；證交所下午公布注意有價證券名單中，未見台積電，打破市場傳聞。

台積電股價近日氣勢如虹，今天盤中最高衝至新台幣796元，創下新天價，不過終場漲勢收斂，以784元作收。市場傳聞台積電可能被列入注意股，引起各界揣測。

不過根據證交所今天最新公布注意有價證券共有12檔，包括中興電中信38購01、利奇、亞德客-KY、漢唐、圓剛、全新、晟銘電、新日興、材料-KY、康控-KY、祥碩、台火。上述名單未見台積電，形同破除市場謠言。

此外，根據證交所規定的「注意股」定義之一，為連6日累計漲幅超過25%，對照台積電近6日交易日漲幅13.6%，顯然未達門檻。

台積電2月營收跌破2000億元關卡，降至1816.48億元，月減15.8%，不過仍較去年同期增加11.3%，創同期新高；法人表示，2月適逢農曆年假期，工作天數減少，是影響台積電2月營收下滑主因。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130308

#台積電
#證交所
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