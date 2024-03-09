美費半輝達下挫 台指期外資轉淨空單

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股8日盤中衝破2萬點寫下驚奇後拉回，終場上漲91點收在19785點，台指期三大法人留倉轉為淨空單。美國科技股拉回，費城半導體指數下挫逾4%，輝達（NVIDIA）重挫5%。法人指出，台股下週能否站穩2萬大關，有待觀察。

美國公布2月非農就業報告，顯示全美失業率上升至3.9%較市場預期增加，且工資增長放緩，提升市場對聯邦準備理事會（Fed）將早日降息的預期。

不過美股四大指數8日終場收黑，其中費城半導體指數下挫4.03%，下跌208.055點，收在4957.777點，以科技股為主的那斯達克指數下跌188.27點，或1.16%，收在16085.11點。道瓊工業指數終場下跌68.66點，或0.18%，收在38722.69點，標準普爾500指數下跌33.67點，或0.65%，收在5123.69點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）股價創高後拉回，跌5.55%，超微（AMD）跌1.89%。英特爾（Intel）跌4.66%，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.9%，日月光投控ADR跌3.77%。

台股加權指數8日在台積電持續助攻下，早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，指數攻上2萬點續創新高，隨後賣壓出籠指數震盪翻黑，上下震盪427點，終場上漲91.8點，收在19785.32點，2萬點大關曇花一現。台股連5日收盤指數刷新紀錄，本週上漲849.39點，週線連8紅。

根據統計，台股8日有36檔個股跌停，約800檔個股下跌，代表中小型股的櫃買OTC指數跌幅逾2%，摜破短期均線，回測月線，高價股一片綠油油，超過千元個股維持「15千金」。

三大法人8日外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣406.88億元，其中自營商賣超28.99億元，投信買超3.42億元，外資及陸資買超432.45億元。

在台指期淨部位，三大法人8日淨空單增加4560口，使留倉部位轉為淨空單938口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4621口，留倉部位轉為淨空單1566口。

台股8日寫下7大亮點，包括盤中、收盤指數創高，台積電刷新盤中、收盤天價，加權指數首度衝破2萬點、連5天創高、連8週上漲、市值今年以來增6兆元、外資單日買超金額史上第11大。

本土期貨法人指出，台股8日早盤大漲逾370點攻克2萬大關，再創歷史新高後獲利了結賣壓浮現，指數反轉直下拉回平盤，上下震盪近430點，台積電、聯電等勁揚，航運、金融股買盤挹注，不過人工智慧（AI）、重電等族群拉回修正，代表中小型股的櫃買OTC指數拉回。

法人分析，大盤續創新高，但下跌家數比上漲家數要多，代表買盤持續進駐權值股，但較多散戶布局的中小型個股偏弱勢。

展望台股後市，法人表示，美國非農就業數據增加市場對聯準會今年降息的預期，不過美科技股下挫，輝達跌逾5%，台股下週能否站穩2萬大關，有待觀察。

晶圓代工龍頭和人工智慧概念股台積電一枝獨秀，8日盤中股價再創歷史新高，攻上796元，市值跨越20兆元歷史新高，收盤784元也創收盤歷史新高，市值也站穩20兆元以上約20.33兆元。台積電本週連漲5天，本週上漲95元，市值大增2.46兆元。

根據台灣證券交易所統計，台積電8日成交值772.95億元，居台股個股之冠，盤中零股交.易成交額20.77億元，也是個股榜首。外資8日買超台積電2萬821張，居買超第4，外資3月已連續6個交易日買超台積電累計10萬6366張。（編輯：郭無患）1130309