台股跌59.24點
2024/3/11 13:52
（中央社台北11日電）台北股市今天開低震盪走低，收盤跌59.24點，為19726.08點，跌幅0.3%，成交金額新台幣3976.39億元。
加權指數開盤為19671.9點，盤中最高19828.7點，最低19649.67點；不含金融股指數17279.37點，跌66.75點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.09%、食品股漲1.4%、塑化股漲0.57%、紡織股漲0.17%、機電股跌0.67%、造紙股漲1.4%、營建股漲1.33%、金融股漲0.44%。
委買張數2172萬5945張，委賣張數1150萬1662張，成交張數765萬5535張。
收盤時上漲607家，下跌330家，持平93家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、緯創、復華台灣科技優息、鴻海、開發金。
漲幅前5名個股為達運、信錦、皇昌、嘉晶、國碩。
跌幅前5名個股為鴻名、弘憶股、廷鑫、同泰、康控-KY。1130311
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