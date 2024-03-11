太景2023年業外挹注轉虧為盈 將開闢保健品市場

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（中央社記者何秀玲台北11日電）新藥研發公司太景-KY今天公告2023年營收為新台幣1.23億元，因認列業外收入3.18億元，稅後純益為1.37億元，每股純益為0.19元，財報轉虧為盈。太景表示，在跨足保健食品上市後，將規劃申請健康食品標章申請。

永豐餘集團為太景最大股東，還有泛官股如國發基金和台糖等。

太景表示，2023年財報轉虧為盈，獲利來源包括與中國大陸合作業者健康元藥業集團授權簽約金，以及中國大陸合作廠商宜昌東陽光長江藥業的合作里程碑款，加上處分合資公司「東莞東陽光太景醫藥」40%股權，處分利益約1.56億元，依會計科目屬性，分別列入當年營收及業外收入，為後續研發工作挹注營運資金。

在藥品銷售部分，在旗下抗生素新藥太捷信靜脈輸液，進入醫院採購清單後，帶動口服劑型銷售雙雙上揚。太景今年前2月營收741萬元，年增85.7%。

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展望2024年營運，太景指出，除了流感新藥TG-1000三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，太捷信中國大陸地區專利展延、多項新藥開發計畫，包含抗感染、自體免疫疾病、慢性呼吸道疾病，為今年研發能量的焦點。

另外，保健食品為太景新跨入的市場，首支保健食品將上市。太景董事長暨執行長黃國龍表示，保健食品上市後，將陸續規劃健康食品標章申請計畫，並投入第2支保健食品的開發。（編輯：張良知）1130311