浩鼎：抗癌新藥OBI-3424二期臨床試驗停止收案計畫

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（中央社記者何秀玲台北11日電）新藥公司浩鼎今天董事會決議，停止抗癌新藥OBI-3424二期臨床試驗收案，估計將節省新台幣3億元經費。不過浩鼎強調，美國西南腫瘤集團主導的臨床試驗計畫，仍在積極收案中，將由浩鼎提供OBI-3424試驗用藥並協助相關作業。

台灣浩鼎執行長王慧君表示，該項決議是希望將有限資源聚焦在重點產品，以加速開發進度。

浩鼎公告，OBI-3424計畫是2017年自美國加州Threshold Pharmaceuticals公司授權得來，浩鼎擁有OBI-3424全球開發權利（但不包括中、港、澳、台、日、韓、新加坡、馬來西亞、泰國、土耳其及印度）。

OBI-3424於2018年獲得美國FDA核准用於治療急性淋巴性白血病（acute lymphocytic leukemia, ALL）及肝細胞癌（hepatocellular carcinoma, HCC）的孤兒藥資格。

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浩鼎研發長賴明添表示，該抗癌新藥在2021年起針對進行性實體腫瘤患者展開二期人體臨床試驗，已有29名腫瘤患者接受治療，但未顯現其對這些癌症的治療潛力。公司經評估後，決定停止該抗癌新藥試驗計畫，並將節省下來約新台幣3億元經費，聚焦於其他開發計畫

王慧君補充說明，浩鼎仍將持續OBI-3424計畫，由美國西南腫瘤集團（Southwest Oncology Group，SWOG）主導的T細胞急性淋巴性白血病（T-ALL）及T細胞淋巴母細胞淋巴瘤（T-LBL）第一/二期臨床試驗計畫，仍在積極收案中。該計畫是由浩鼎提供OBI-3424試驗用藥並協助相關作業，由美國國家癌症研究所（NCI）贊助。（編輯：潘羿菁）1130311