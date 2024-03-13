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慧榮推6奈米UFS 4.0控制晶片 攻AI手機和邊緣運算

2024/3/13 10:28
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（中央社記者張建中新竹13日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技今日宣布，推出6奈米UFS 4.0控制晶片SM2756，強攻AI智慧手機、車用和邊緣運算等高效能應用市場。

慧榮指出，SM2756是以6奈米極紫外光（EUV）技術為基礎，並運用MIPI M-PHY低功耗架構，在效能與功耗間取得平衡，滿足AI行動裝置全天候運算需求。

SM2756控制晶片循序讀取效能超過每秒4300MB，循序寫入速度超過每秒4000MB，支援各種3D TLC和QLC規格的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），支援容量最高可達2TB。

慧榮同時宣布推出第2代UFS3.1控制晶片SM2753。慧榮終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示，單通道SM2753控制晶片更具成本效益、高效能與低功耗，有助慧榮保持競爭力。

慧榮指出，旗下的UFS控制晶片系列產品，支援從UFS4.0到UFS2.2各種標準，也支援廣泛的NAND Flash，包括次世代高速的3D TLC和QLC NAND，為旗艦、主流和入門級的行動和運算裝置提供高效能、低功耗的嵌入式解決方案。（編輯：林淑媛）1130313

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