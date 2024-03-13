群光擬配息7.8元創新高 入列2大高股息ETF成分股

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）群光今天公布去年再度大賺1個股本，董事會通過每股擬派發現金股息7.8元，獲利、股息雙創歷史新高。

國內ETF市場超火熱，其中2檔熱門的新基金統一台灣高息動能和元大台灣價值高息，募集金額連創新高，群光成為唯三同時入列這2檔新ETF10大成分股名單的個股之一，與聯發科、長榮並列，為公司股價帶來強勁資金動能。群光今天股價大漲8.5元，終場收在235元，續創歷史新高，短短1個月波段漲幅約達46%。

群光今天公布去年財報，受PC市場庫存清理影響，全年營收983.23億元，年減15%，仍保持歷史第3高；稅後純益74.64億元，則比2022年略微成長2%，續創歷史新高，換算每股純益10.35元，連續第2年賺進1個股本。

群光董事會今天決定每股擬派發現金股息7.8元，略高於去年的7.5元，股利配發率為75.3%，配息率已超過10年維持在7成以上；對照今天收盤股價，現金殖利率為3.3%。

展望今年，市場普遍預期今年PC市場需求將回到溫和成長，大約有中個位數的成長，群光為電腦鍵盤大廠，將跟著受惠。法人看好，群光今年營收有機會達到雙位數成長，且因高附加價值產品出貨增加，獲利有機會繼續挑戰歷史新高。

群光主管表示，以高單價的LED背光筆電鍵盤而言，去年下半年的急單，大幅提升滲透率，今年在市場需求回溫下，預期將進一步推升LED背光筆電鍵盤搭載率，電競鍵盤市場也將重拾成長，有利鍵盤產品組合。

另方面，AI PC浪潮，鍵盤將迎來30年的大改變，Copilot鍵的增加將帶來替換需求，所有搭載Windows 11的電腦都將新增Copilot鍵的鍵盤。在筆電影像模組方面，則持續推升產品規格，例如增加臉部辨識開關機，或是偵測使用者是否在螢幕前，以控制螢幕明暗度，最大化提升電池使用時間的功能，將有利於繼續拉升ASP（產品單價）。（編輯：黃國倫）1130313