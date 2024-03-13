玉山銀取得金管會同意 擬向加拿大申設多倫多分行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天宣布同意玉山金旗下玉山銀行向加拿大主管機關申請設立多倫多分行，為今年金管會核准的第2起國銀插旗加拿大申請案。若先前獲金管會核准的彰銀及玉山銀均取得加拿大同意，將成為第4及第5家進軍當地市場的國銀。

玉山銀考量加拿大為全球前10大經濟體，金融市場成熟穩定且雙邊貿易快速成長，規劃在加拿大設立多倫多分行，以提升國際金融服務力、強化國際金融服務品牌形象。金管會今天宣布同意玉山銀向加拿大主管機關申設多倫多分行。

除了玉山銀外，彰化銀行考量台灣及加拿大經貿互動密切，先前亦遞件向金管會申請於加拿大設立多倫多分行，金管會於3月5日同意彰銀申請案。若彰銀及玉山銀後續皆取得加拿大核准，將成為第4及第5家插旗加拿大的國銀。

根據金管會統計，目前國內僅兆豐銀行、第一銀行及中信銀行於加拿大設點，其中，兆豐銀及一銀於溫哥華及多倫多均有設分行，中信銀在加拿大則有設子行。

截至今年2月底止，玉山銀已設有柬埔寨和中國地區共2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等9家分行，河內、胡志明市、曼谷等3家代表人辦事處。（編輯：楊蘭軒）1130313