ETF市場火熱 國泰金投資長提醒4面向

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（中央社記者蘇思云台北13日電）台股漲勢驚人，加上近期ETF市場火熱，成為外界關注焦點。國泰金投資長程淑芬今天表示，目前風險包含當沖比例高、被動投資盛行，建議投資ETF留意持股集中度、成分股的成交量與市值、基本面與未來前景等4大面向。

國泰金今天舉行今年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，程淑芬也親自出席。國內ETF元大台灣價值高息才開募2天，傳已吸引新台幣近1000億元資金，媒體關注台股是否過熱以及對ETF市場看法。

程淑芬表示，全球近期以總經面來看，流動性沒太大風險，不過，外界可能關心股市上漲後的股價評比，部分公司股價是否已經較貴。目前風險包含2點，第一，台股當沖比例很高，第二，被動投資盛行，大量資金可能投入類似的個股，提醒投資人需要提早判斷，避免集中度風險。

程淑芬表示，「投資要賺用功的錢」，忙著當沖也很辛苦，投資人可以關注長期穩健的價值型股票，好好挑選公司，回歸基本面較好。

程淑芬表示，過去10年被動投資規模持續成長，當資金湧向被動投資時，過去中型公司可能有機會長大，但現在資金關注度可能因此消失。ETF不能一概而論，因為每個ETF風險設計、選股條件不同，還是要看ETF組成才行。

程淑芬分析，如果屬於一般ETF，包含大型類股等，多數會屬於穩健型公司。不過，還是要留意4個面向，第一，可以觀察ETF持股集中度，第二，ETF一半以上成分股的成交量、總市值規模，第三，若成交量或市值規模不大，是否屬於大型波動公司，基本面可能大幅變化或受到單一事件影響，第四，成分股未來前景等。（編輯：黃國倫）1130313