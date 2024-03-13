投資認列調整影響 聯強2023年每股賺4.37元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）3C通路商聯強今天公布2023年財報，受到投資認列方式調整影響，稅後淨利約新台幣72.9億元、年減54%，每股盈餘4.37元；但由於產品組合優化及營運效率提升，毛利率4.44%、營業淨利率2.18%雙雙達到近20年來次高。

聯強董事會決議每股配發現金股利3元，以今天收盤價78.1元計算，殖利率約3.84%。

聯強發布新聞稿說明，去年初解封後市場復甦步調遲緩，未如預期帶動需求成長，聯強去年合併營收3960億元，年減7%；營業利益86.3億元，年減6%。

在業外及投資收益方面，聯強在2021年和2022年因投資調整，分別認列112億元與88億元的一次性帳上收益，影響到後續依權益法認列投資收益的金額，此為去年稅前淨利減少的主要原因。

聯強表示，今年開年以來，在人工智慧（AI）熱門話題的激勵下，市場氛圍與終端需求已較去年改善。聯強1、2月營收接連改寫歷史紀錄，累計前2個月達687億元、年增28%，創同期新高。

聯強指出，影響去年獲利最大的投資認列方式調整，2022年已全部執行完畢，今年利率將逐步下調也已是市場共識，樂觀預期今年營收與獲利將同步上揚。（編輯：楊凱翔）1130313