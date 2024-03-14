更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中裕愛滋病新藥授權沙國藥廠 搶進中東市場

2024/3/14 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北14日電）新藥公司中裕今天公告，與總部位在沙烏地阿拉伯的藥品行銷公司ACEDRA BIOPHARMACEUTICALS（簡稱AcedrA），簽訂旗下愛滋病新藥在中東及北非地區獨家銷售行銷契約。

中裕指出，愛滋病新藥Trogarzo目前主要在美國地區銷售，與AcedrA已簽訂愛滋病新藥在中東及北非地區的獨家銷售行銷契約，有助擴展該新藥的使用人群，以提升未來營收。

中裕表示，AcedrA將負責授權地區藥證的申請，以及產品推廣和商業化。在取得監理單位核准之前，AcedrA將根據當地法規以「指定患者使用計畫」方式供應Trogarzo。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

該協議賦予AcedrA對中東和北非國家的專屬Trogarzo行銷權利，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、巴林、阿曼、約旦、埃及、黎巴嫩、伊拉克、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥和蘇丹。

AcedrA為中東和非洲地區未滿足的醫療和商業需求的藥品行銷公司，總部位於沙烏地阿拉伯首都利雅德，專注於罕見疾病、孤兒藥物、血液學、腫瘤學、代謝性疾病、基因疾病、重組技術、神經學、生物相似藥等領域的藥品行銷。（編輯：張均懋）1130314

#中東
#中裕
#愛滋病
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195