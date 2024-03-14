中裕愛滋病新藥授權沙國藥廠 搶進中東市場

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（中央社記者何秀玲台北14日電）新藥公司中裕今天公告，與總部位在沙烏地阿拉伯的藥品行銷公司ACEDRA BIOPHARMACEUTICALS（簡稱AcedrA），簽訂旗下愛滋病新藥在中東及北非地區獨家銷售行銷契約。

中裕指出，愛滋病新藥Trogarzo目前主要在美國地區銷售，與AcedrA已簽訂愛滋病新藥在中東及北非地區的獨家銷售行銷契約，有助擴展該新藥的使用人群，以提升未來營收。

中裕表示，AcedrA將負責授權地區藥證的申請，以及產品推廣和商業化。在取得監理單位核准之前，AcedrA將根據當地法規以「指定患者使用計畫」方式供應Trogarzo。

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該協議賦予AcedrA對中東和北非國家的專屬Trogarzo行銷權利，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、巴林、阿曼、約旦、埃及、黎巴嫩、伊拉克、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥和蘇丹。

AcedrA為中東和非洲地區未滿足的醫療和商業需求的藥品行銷公司，總部位於沙烏地阿拉伯首都利雅德，專注於罕見疾病、孤兒藥物、血液學、腫瘤學、代謝性疾病、基因疾病、重組技術、神經學、生物相似藥等領域的藥品行銷。（編輯：張均懋）1130314