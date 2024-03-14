更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

政院提修法 業者未依時限上傳電子發票資訊將開罰

2024/3/14 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）電子發票普及度提升，行政院會今天通過相關修法草案，增訂開立電子發票營業人應依規時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證，否則最高可罰新台幣1萬5000元。

電子發票日益普及，行政院會今天通過「加值型及非加值型營業稅法」部分條文修正草案，加嚴電子發票傳輸相關規定。財政部會後指出，民國112年全台共開出92億張電子發票，占全部統一發票約86%。

財政部說，電子發票須上傳至財政部電子發票整合服務平台存證，現行僅由統一發票使用辦法規範，若是業者對業者（B2B）的發票，規範於開立後7天內上傳；業者開給消費者（B2C）的發票則須於開立後48小時內上傳，但實務上，業者若逾時或未上傳、未據實上傳皆未有罰則，導致買受人無法正確申報進項稅額、消費者無法及時查詢發票及消費資訊，影響兌獎權益等，因此提出修法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

草案將業者上傳電子發票的時限與義務等提升至法律位階，定明營業人開立電子發票負有依時限將電子發票及相關必要資訊存證平台的義務；至於傳輸時限、開立電子發票及相關必要資訊的範圍，授權財政部公告。

同時，草案也增訂營業人未依時限或未據實存證電子發票及相關必要資訊者，處1500元以上、1萬5000以下罰鍰，且限期未補正或補正不實，得按次處罰。草案將送立法院審議。（編輯：郭無患）1130314

#立法院
#財政部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201