外資搶進鴻海與金融股 調節多檔高息ETF

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天震盪收紅，終場小漲9.41點，收在19937.92點，續寫收盤新高，三大法人今天合計賣超49.69億元，外資除了搶進鴻海5.5萬張，也大舉布局金融股，群益台灣精選高息（00919）等多檔ETF成為外資與自營商賣超標的。

台股加權指數今天上下震盪逾220點，終場小漲9.41點，收在19937.92點，續寫收盤新高價，成交值新台幣4739.65億元。

三大法人今天合計賣超49.69億元，其中自營商賣超70.22億元，投信買超15.65億元，外資及陸資買超4.88億元。

值得注意的是，外資已連續3個交易日買超；投信則是連續10個交易日買超，自營商則連續2個交易日大幅賣超。

根據公開資料統計，外資買超最多的是鴻海，買超逾5.5萬張，其餘買超領先標的幾乎均為金融股，依序為國泰金、玉山金、彰銀、台新金、兆豐金、元大金，買超張數為2.1萬張至9000張左右，大亞、寶成列外資買超第8、9位，買超張數逾7700張，華南金也擠進外資前10大買超榜單。

外資賣超排行方面，多檔ETF成為外資調節標的，群益台灣精選高息爲外資賣超第1名，賣超張數為7.4萬張，復華科技優息（00929）賣超逾3.4萬張、大華優利高填息30（00918）賣超逾1.3萬張。

外資其餘賣超個股包括長榮航，賣超5.7萬張；開發金、長榮、上曜、陽明、大聯大、光寶科也在前10大賣超名單之中。

觀察投信買超名單，前5大為聯電、鴻海、中信金、元大金、長榮。自營商也調節多檔ETF，針對群益台灣精選高息賣超16.3萬張、賣超大華優利高填息30逾3.4萬張。

法人分析，台股近期在2萬點大關來回震盪，除了有心理關卡之外，技術性也面臨壓力，投資市場出現多空看法交戰，一方面憂心這波急漲之下指數水位已偏高，一方面則看好ETF募集情況超乎預期，有龐大資金潮挹注。

元大台灣價值高息ETF掀起搶購熱潮，開放募集時間為3月11日至3月15日，被網友戲稱為「00940之亂」。

他進一步說明，近期多檔ETF吸引龐大資金，規模已超過新台幣千億元，遠遠超過預期，主因來自台灣利率偏低，出現投資人解定存投資的態勢，也造成許多投資人押寶龐大資金將進場拉抬成分股，率先出現卡位行情，但提醒必須居高思危，留意屆時利多出盡的賣壓。

法人說明，近期美股高檔震盪，台股今天回測5日線有撐，資金聚焦於電器電纜、金融、紡織、重電等族群股價表現亮眼，近期盤中指數創高後拉回，不像先前過高一路衝鋒，雖然多頭格局不變，但是居高思維的心態逐步增加，個股近期輪動加快。（編輯：楊蘭軒）1130314