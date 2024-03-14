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華立轉投資收益減少影響 2023年每股盈餘8.96元

2024/3/14 19:35
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（中央社記者吳家豪台北14日電）高科技材料設備供應商華立今天公布2023年財報，去年面臨通貨膨脹及升息效應，明顯壓抑終端需求，華立控制庫存得當、強化產品組合及樽節管銷費用，但轉投資事業收益減少，稅後淨利約新台幣23.16億元、年減15%，每股盈餘8.96元。

華立董事會通過去年盈餘分配，每股決議配發5.2元現金股利，以今天收盤價111元計算，現金殖利率約4.68%。

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華立發布新聞稿說明，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT熱潮帶動生成式AI應用大爆發，不論是雲端服務業者、伺服器企業都急搶繪圖處理器（AI GPU）系列產品，市場呈現供不應求，大客戶為滿足終端需求，急擴CoWoS先進封裝產能。

華立表示，在CoWoS產能逐步開出下，CoWoS相關材料供應商也將水漲船高，華立在半導體封裝材料耕耘已久，隨著AI需求持續暢旺，營運可望逐季攀升。（編輯：楊凱翔）1130314

#先進封裝
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