更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

筆電量增價揚 藍天2023年每股盈餘1.81元

2024/3/14 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）藍天電腦今天公布2023年財報，因優化產品組合，帶動筆記型電腦產品量增價揚，合併營收約新台幣243.8億元，年增9.8%，創歷史次高；稅後淨利10.6億元，年增28.6%；每股盈餘1.81元。

藍天董事會通過配發每股現金股利1.6元，盈餘配發率88%；以今天收盤價37.4元計算，現金殖利率約4.28%。

藍天去年第4季合併營收67.51億元，年增29%，為近8季新高；營業利益約4.29億元，年增18%；稅後淨利2.07億元，年增45%。

藍天筆電事業去年第4季受惠於傳統季節性急單需求，出貨48.8萬台，季增14%，年增32%；第4季筆電營收59.7億元，季增10%，年增33%。

受惠於亞太及日韓市場雙位數成長，藍天2023年筆電出貨168萬台，年增4%；去年筆電營收213億元，年增13%，為歷年次高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

藍天發布新聞稿表示，去年持續優化筆電產品組合，適時讓利客戶，共同站穩利基市場，藍海機種比重達到6成以上，平均售價年增6.4%，量增價揚使營收重回雙位數年增軌道。

展望2024年，藍天指出，在搭載人工智慧的個人電腦（AI PC）需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮逐步放量下，藍天筆電事業價格與銷量可望續創佳績，今年前2月筆電出貨26萬台、年增4%，首季出貨可望淡季不淡，達成年增目標。（編輯：楊凱翔）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207