筆電量增價揚 藍天2023年每股盈餘1.81元

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（中央社記者吳家豪台北14日電）藍天電腦今天公布2023年財報，因優化產品組合，帶動筆記型電腦產品量增價揚，合併營收約新台幣243.8億元，年增9.8%，創歷史次高；稅後淨利10.6億元，年增28.6%；每股盈餘1.81元。

藍天董事會通過配發每股現金股利1.6元，盈餘配發率88%；以今天收盤價37.4元計算，現金殖利率約4.28%。

藍天去年第4季合併營收67.51億元，年增29%，為近8季新高；營業利益約4.29億元，年增18%；稅後淨利2.07億元，年增45%。

藍天筆電事業去年第4季受惠於傳統季節性急單需求，出貨48.8萬台，季增14%，年增32%；第4季筆電營收59.7億元，季增10%，年增33%。

受惠於亞太及日韓市場雙位數成長，藍天2023年筆電出貨168萬台，年增4%；去年筆電營收213億元，年增13%，為歷年次高。

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藍天發布新聞稿表示，去年持續優化筆電產品組合，適時讓利客戶，共同站穩利基市場，藍海機種比重達到6成以上，平均售價年增6.4%，量增價揚使營收重回雙位數年增軌道。

展望2024年，藍天指出，在搭載人工智慧的個人電腦（AI PC）需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮逐步放量下，藍天筆電事業價格與銷量可望續創佳績，今年前2月筆電出貨26萬台、年增4%，首季出貨可望淡季不淡，達成年增目標。（編輯：楊凱翔）1130314