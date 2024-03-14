台日食安規格驗證互採認 日業者首度獲台TQF認證

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）台灣優良食品發展協會與日本食品安全管理協會推動台日食品自主管理驗證互相採證，日本一家業者8日在東京食品展會場獲頒台灣TQF食安規格驗證書，成為首家取得這項認證的日本業者。

台灣優良食品發展協會（TQFA）與日本食品安全管理協會（JFSM）在2022年11月30日的TQFA會員大會上締結「合作夥伴協議」以來，台日雙方為了追求國際商機，積極推動食品製造業具等同性自主管理驗證方案的相互採認合作。

2024東京國際食品展從3月5日起舉行4天，已取得JFSM食安規格驗證的日本酒及燒酎製造商高橋商店公司（總公司位於福岡縣八女市）8日在東京食品展會場獲頒台灣優良食品（TQF）驗證證書。

在人潮洶湧的東京食品展台灣館展區一旁，JFSM攜手TQFA共同出展，展攤上除了擺設高橋商店的日本酒食品外，也擺設許多已取得日本JFSM食安規格的台灣食品。

JFSM副理事長小谷雅紀受訪時表示，JFSM近年每年都在東京食品展出展，免費幫已登記認證的廠商宣傳，這次是首度與TQFA共同在東京食品展出展。

日本近年積極拓展加工食品的海外市場，2016年成立JFSM作為第三方認證單位，以解決日本食安管理體系的國際認證需求。目前有約2500條日本的食品生產線取得日本食品安全（JFS）規格認證。

小谷說，JFSM食安規格在日本有一定的知名度，台灣企業藉由取得JFS規格的相互認證，有助於產品更順利出口到日本。日本食品業者如果取得TQF認證，有助於出口到台灣。

TQFA駐日代表陳英顯表示，迄今台灣取得日本JFSM食安規格驗證的廠商有13家，計28條生產線。台灣是以生產線來驗證，目前共取得28張日本共同採認的證書。

他說，台日兩協會推動食品驗證的相互採認計畫是食品產業非常重要、頗具意義的計畫，可以保護消費者權益，也能一同提升產業結構。

他認為，台灣以製造業為主，在生產、量產和品質管理都做得很好，這是台灣的強項，但較為不足之處是國際行銷能力，如何透過食安驗證、透過與對方政府和協會的合作一起強化台灣的行銷能力，是非常重要的。TQFA與JFSM兩協會合作推動食安驗證，可一起成長、一起做國際化的業務展開。

TQFA理事長周能傳2023年6月初率領葡萄王生技、台灣農畜產工業、味丹生物科技等11家、22名取得TQF驗證的業者赴日拓展商機，是TQFA與JFSM兩協會自2022年結盟後，台灣優良食品業者訪日第一團。

周能傳又於2023年9月率領15家台灣優良食品業者到東京拓展商機，邀台灣食品飲料大廠金車公司、飲料包材製造龍頭宏全國際及健康食品大廠葡萄王等業者分享品牌戰略和拓展海外市場的經驗。（編輯：郭中翰）1130314

台灣優良食品發展協會（TQFA）駐日代表陳英顯（左）與日本食品安全管理協會JFSM副理事長小谷雅紀（右）在2024東京食品展推廣台日食安規格互相採認。這是JFSM首度在東京食品展協助宣傳台灣獲日方認證食品。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月14日