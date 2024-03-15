台股跌255點收19682點 週線翻黑失守10日線
2024/3/15 14:25
（中央社記者吳家豪台北15日電）受到美股四巫日（衍生性金融商品到期結算日）即將來臨、富時指數調整將於收盤後生效等影響，台股今天開低震盪，權值股台積電領跌電子族群，加權指數尾盤爆量逾千億元，收在19682.5點，下跌255.42點，跌幅1.28%，失守10日線約19686點。
台股成交值達新台幣5558.45億元，週線下跌102.82點，週線翻黑，終止連8紅。
電子類股指數今天下跌1.54%，成交比重超過65%；金融類股指數收低0.55%。非金電族群以航運類股跌勢較重，終場下挫3.49%。
晶圓代工廠台積電終場以753元作收，下跌3.95%，鴻海扮演撐盤要角，盤中觸及漲停133元未鎖死，終場收在132元、漲幅9.09%。聯發科下跌1.3%，收在1135元。
人工智慧（AI）指標股廣達拉半根漲停，收在257.5元，漲幅5.75%；緯創上揚3.46%，收119.5元；技嘉下挫1.42%，收313元。
台股高價股維持「15千金」，股王世芯-KY下跌3.87%，收在3605元；股后信驊小漲0.54%，收2770元。
法人表示，台股出現逢高調節賣壓，持續高檔震盪，外資買超幅度縮小，削弱近期大盤上攻力道。（編輯：林淑媛）1130315
- 台股跌255點收19682點 週線翻黑失守10日線2024/03/15 14:25
- 2024/03/15 14:00
- 2024/03/15 13:49
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股甩尾跌255點收19682點 週線翻黑終止連8紅