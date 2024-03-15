美2月PPI意外攀升打擊降息預期 亞股普遍隨美股收低

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（中央社香港15日綜合外電報導）美國最新公布的生產者物價指數（PPI）增幅超乎預期，打擊市場降息預期，拖累美股收黑。受此消息衝擊，亞股今天普遍收低。

法新社報導，繼美國本週稍早公布的2月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估後，美國最新公布的同月PPI增幅大於市場預期，使其他指向零售銷售放緩的數據黯然失色。

在美國先前公布的1月PPI增幅高於預估後，最新的PPI數據可能在美國聯邦準備理事會（Fed）預計下週召開政策會議前，在市場引發緊張情緒。

Fed預計於本月19日和20日召開貨幣政策會議。

儘管預料聯準會官員將維持利率不變，但各業料將仔細研究這些官員的會後聲明，以了解他們的想法。包含聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的許多官員已示警說，他們只在確信通膨已受到控制的情況下才會降息。

外界也將密切注意聯準會的「利率預測點陣圖」（dot plot）。市場普遍反應聯準會將在今年底前降息3次，與聯準會官員近來的預測一致。

美股3大主要指數昨天均收低，對降息的擔憂和獲利了結賣壓，使近來強勁的漲勢逐漸消退。美國公債殖利率攀升也抑制了市場樂觀情緒，同時帶動美元升值。

在亞股方面，日經225指數今天小跌0.26%，或99.74點，收報38707.64點；港股恆生指數下挫1.42%，收報16720.89點。

雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓、台北、馬尼拉及雅加達股市全數收低。

另外，比特幣（Bitcoin）盤中一度下殺至6萬6715美元，從昨天締造的7萬3797美元歷史新高回落，反映市場風險厭惡情緒開始顯現。市場觀察家認為，比特幣近幾週可能漲過頭了。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130315