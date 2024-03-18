聯強：4大業務展望樂觀 今年營收獲利看增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北18日電）3C通路商聯強今天舉行法人說明會，副總裁杜書全表示，近期市場氛圍已改善，4大業務包括資訊商用、資訊消費、通訊及半導體展望樂觀，今年整體營收將成長雙位數、改寫新高，獲利也將成長雙位數。

杜書全指出，去年第4季因為市場放緩及競爭加劇，加上利息費用上升、改採權益法認列投資收益，以及中國商用市場意外降溫，聯強稅後淨利年減12%，不過單季營收回到千億元以上水準，年增率轉為正成長。

展望2024年，杜書全表示，因為疫情造成提前採購資訊產品，過去2年消費性市場大幅衰退，經過2年調整，加上今年熱烈談論AI（人工智慧）、AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）話題，以及微軟將終止支援Windows 10作業系統，將刺激商用和消費市場。

聯強今年前2月累計營收達新台幣687億元、年增28%，杜書全預期第1季將站上千億元，創歷年同期新高。

獲利方面，杜書全說，今年半導體產品營收比重持續增加，影響毛利率表現，今年毛利率可能略低於2023年的4.44%，但仍會維持在4%以上。

他也提到，聯強去年在東南亞的印尼、越南及泰國等地區，受到利息費用增加的影響，經過財務體質調整後，今年將恢復獲利成長，未來數年將對聯強整體獲利貢獻一定的比重。

2023年初解封後市場復甦步調遲緩，聯強合併營收約新台幣3960億元，年減7%；營業利益86.3億元，年減6%；受到投資認列方式調整影響，稅後淨利約72.9億元、年減54%，每股盈餘4.37元。董事會決議每股配發現金股利3元。

由於產品組合優化及營運效率提升，聯強去年毛利率4.44%、營業淨利率2.18%雙雙達到近20年來次高。（編輯：楊凱翔）1130318