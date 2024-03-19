超商鮮食大戰再起 力拚3月淡季營運不淡

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（中央社記者何秀玲台北19日電）為搶食便利鮮食市場近新台幣800億元商機，超商三雄3月針對鮮食換季掀起一波新品大戰。統一超、全家均鎖定麵類商品推聯名款或加料升級，萊爾富則主打咖哩飯類，業者均期望對於3月淡季營收達到吃補效果。

7-11觀察到，西式餐點相關商品業績已連續多年正成長，看好西式洋食需求，2022年推出西式料理品牌「Ohlala」，本週起以義大利麵為主打之一，推出義大利主廚聯名產品，定價皆破百元，將衝刺異國料理業績，有望以雙位數穩定成長。

據了解，統一超旗下7-ELEVEN鮮食在聯名策略下，帶動營收持續向上，去年鮮食營收約400億元。

全家強攻鮮食，去年鮮食占營收比重超過33%，若以本業營收940.9億元計算，鮮食年營收約310億元。

全家看好義大利麵銷售額近年至少都有2成以上增幅，為鮮食小金雞，去年攜手長榮空廚基礎建設投資設廠再擴增，為便利商店首家專責義大利麵生產的鮮食廠，更是全台首座全自動義大利麵產線。

全家旗下義大利麵品牌「uno pasta」業績已連續3年成長，去年創下銷售業績10億元歷史新高。看好海鮮市場商機無限，本月瞄準鮮食換季商機，推出扇貝義大利麵，定價同樣以破百元搶市。

萊爾富表示，根據內部資料顯示，咖哩飯為超商鮮食熱賣的長青品項，每年至少創造新台幣2000萬元以上的業績，今年看好早午餐商機，推出咖哩豬排飯系列，鮮食業績有望再成長。

萊爾富鮮食營收占比約在15%至18%，以營收240億元估算，約45億元，近期透過新品加持，鮮食業績有望再成長。（編輯：潘羿菁）1130319