叡揚：AI為今年新動能 碳盤查營收占比上看兩位數

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（中央社記者吳家豪台北20日電）資訊服務商叡揚資訊去年營收與獲利雙創新高，董事長張培鏞今天表示，今年成長新動能來自人工智慧（AI）與碳盤查業務，其中碳盤查已打進10個產業、約數十家客戶，今年客戶數將成長至上百家，碳盤查相關營收占比有望達到兩位數。

張培鏞出席媒體交流會指出，叡揚從2013年開始開發AI應用，當時主要打造精準預測型AI，例如拼字檢查。今年開始發展生成式AI應用，在知識管理軟體導入大型語言模型（LLM），並研究如何減少AI「幻覺（以錯誤或不存在的資訊回答問題）」，讓模型表現更準確。

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叡揚2023年合併營收約新台幣15.9億元，年增11.39%，改寫歷史新高；稅後淨利1.99億元、年增15.38%，每股盈餘6.14元。董事會決議每股配發3元現金股利及0.8元股票股利，配息率近62%。

叡揚去年訂閱制營收占比約31%，總經理陳世安指出，訂閱服務可以創造穩定及可預期的收入，成長力道來自資訊治理及資訊安全工具需求大幅提升，預期今年訂閱制營收占比將達33%至35%。此外，叡揚雲端服務持續拓展中小企業客群，且大型客戶採用雲端服務意願也增溫，樂觀看待今年成長。（編輯：黃國倫）1130320