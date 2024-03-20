美林證券：AI有應用不會泡沫 台供應鏈重新掌握機會

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美銀2024亞太科技論壇本週在台北舉行，美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮今天出席媒體聚會表示，人工智慧（AI）只要有應用就不會泡沫化，在剛開始發展的5到10年聚焦硬體產品，台灣供應鏈經過整併後，更注重獲利，在AI趨勢下將重新掌握機會。

鄭勝榮說，1980到1990年台灣科技業有過一段繁榮時期，在個人電腦（PC）時代，由一家中央處理器（CPU）大廠推動產業成長。如今AI崛起，需要更多解決方案，由於繪圖處理器（GPU）非常耗能，雲端服務供應商（CSP）不只需要高效能晶片，還需要中階和低階晶片串連各項服務。

他強調，科技產業需要新事物驅動，「現在新東西就是AI」，去年才剛開始，有點類似PC和智慧型手機當年爆紅，市場會關注高成長、有長期潛力的領域。雲端服務供應商發現投資AI的效益高、能帶來新生意，因此很願意繼續投資。

從供應鏈來看，鄭勝榮分析，1990年代台灣電子代工廠規模超過20家，經過整併後，脫穎而出的供應商走過營運高峰和低谷，已知道如何進行調整，也注重獲利，都是夠資格的供應商。台灣供應鏈經過PC和手機的浪潮後，在AI時代將能重新掌握機會。

美銀亞太科技論壇今年邁入第27屆，為台灣歷史最悠久且最大型的科技投資者論壇，今年活動從3月18日至22日為期5天，邀請超過160家來自台灣及海外的上市公司，以及近400家全球機構投資者出席，探討人工智慧發展及全球供應鏈、亞洲市場最新科技動態。（編輯：楊凱翔）1130320