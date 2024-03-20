更多編輯台推薦新聞：
黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 產經

美林證券：AI有應用不會泡沫 台供應鏈重新掌握機會

2024/3/20 18:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）美銀2024亞太科技論壇本週在台北舉行，美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮今天出席媒體聚會表示，人工智慧（AI）只要有應用就不會泡沫化，在剛開始發展的5到10年聚焦硬體產品，台灣供應鏈經過整併後，更注重獲利，在AI趨勢下將重新掌握機會。

鄭勝榮說，1980到1990年台灣科技業有過一段繁榮時期，在個人電腦（PC）時代，由一家中央處理器（CPU）大廠推動產業成長。如今AI崛起，需要更多解決方案，由於繪圖處理器（GPU）非常耗能，雲端服務供應商（CSP）不只需要高效能晶片，還需要中階和低階晶片串連各項服務。

他強調，科技產業需要新事物驅動，「現在新東西就是AI」，去年才剛開始，有點類似PC和智慧型手機當年爆紅，市場會關注高成長、有長期潛力的領域。雲端服務供應商發現投資AI的效益高、能帶來新生意，因此很願意繼續投資。

從供應鏈來看，鄭勝榮分析，1990年代台灣電子代工廠規模超過20家，經過整併後，脫穎而出的供應商走過營運高峰和低谷，已知道如何進行調整，也注重獲利，都是夠資格的供應商。台灣供應鏈經過PC和手機的浪潮後，在AI時代將能重新掌握機會。

美銀亞太科技論壇今年邁入第27屆，為台灣歷史最悠久且最大型的科技投資者論壇，今年活動從3月18日至22日為期5天，邀請超過160家來自台灣及海外的上市公司，以及近400家全球機構投資者出席，探討人工智慧發展及全球供應鏈、亞洲市場最新科技動態。（編輯：楊凱翔）1130320

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.34