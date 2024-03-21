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統一搶土司百億元商機 旗下烘焙鎖定健康商機

2024/3/21 14:40（3/21 15:51 更新）
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看好健康趨勢，統一近期推出系列新品晨光GOLD高纖生土司，主打穀物高纖，並於集團通路7-ELEVEN上架銷售，有望再創佳績，也帶動原味生土司銷售。（統一集團提供）中央社記者何秀玲傳真 113年3月21日
看好健康趨勢，統一近期推出系列新品晨光GOLD高纖生土司，主打穀物高纖，並於集團通路7-ELEVEN上架銷售，有望再創佳績，也帶動原味生土司銷售。（統一集團提供）中央社記者何秀玲傳真 113年3月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）台灣土司市場一年營收有新台幣百億元規模，食品龍頭統一集團改良土司研發技術，旗下烘焙品牌晨光GOLD高纖生土司近期上架銷售，原味生土司銷售不減反增，年增7%以上，做大土司市場，為統一集團烘焙營收增添動能。

統一以麵粉廠起家，長期看好烘焙為下一個明星產業，因此烘焙事業採一條龍布局，從上游供應烘焙油脂的統清與統一麵粉事業部，到中間的統一麵包是國內最大機製袋裝麵包供應商，下游有烘焙麵包零售通路，一手全包烘焙供應鏈；統一烘焙年營收超過新台幣60億元，有望朝百億規模前進。

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統一烘焙土司品牌有晨光土司、新感覺夾心土司、瑞穗鮮乳土司。據了解，近兩年土司市場若以袋裝來看，新感覺具強勁銷售動能；由於生土司市場持續向上，晨光土司去年推出GOLD生土司，銷售穩定成長，更帶動統一烘焙土司品牌，創下一年銷售近5000萬包業績，相當於每0.7秒就賣出一包土司。

看好健康趨勢，統一指出，近期推出系列新品晨光GOLD高纖生土司，主打穀物高纖，並於集團通路7-ELEVEN上架銷售，有望再創佳績，也帶動原味生土司銷售。（編輯：翟思嘉）1130321

#統一
#統一集團
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