台股漲29.34點
2024/3/22 13:44
（中央社台北22日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲29.34點，為20228.43點，漲幅0.15%，成交金額新台幣4958.62億元。
加權指數開盤為20232.06點，盤中最高20296.1點，最低20084.31點；不含金融股指數17707.45點，漲35.48點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.67%、食品股跌0.83%、塑化股跌0.49%、紡織股跌0.73%、機電股漲0.42%、造紙股漲0.03%、營建股漲0.02%、金融股跌0.33%。
委買張數2336萬8348張，委賣張數1381萬8194張，成交張數966萬1898張。
收盤時上漲471家，下跌445家，持平114家。
成交量前5名個股為英業達、群益台灣精選高息、鴻海、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息。
漲幅前5名個股為無敵、雷虎、牧德、大亞、所羅門。
跌幅前5名個股為AMAX-KY、漢唐、瀚宇博、東和鋼鐵、神達。1130322
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