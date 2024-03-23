台股連2日收盤站穩2萬點 法人：ETF爆量內資無懼升息

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股連續2個交易日收盤站上2萬點，且續創新高。法人分析，儘管央行意外升息半碼，台股仍維持強勢格局，本波指數多頭勢如破竹，挾著ETF爆量資金的本土內資超乎想像。

台股22日盤中高點20296.1點，再創新高後震盪，尾盤小漲29.34點，漲幅0.15%，收在20228.43點，續創收盤新高。

三大法人22日同步買超，合計買超新台幣67.32億元，其中自營商買超13.1億元，投信買超32.22億元，外資及陸資買超22億元。

美股週五漲勢暫歇，終場漲跌互見。道瓊工業指數終場下跌305.47點，或0.77%；標準普爾500指數下跌7.35點，或0.14%；以科技股為主的那斯達克指數上漲26.98點，或0.16%；費城半導體指數上漲10.387點，或0.21%。

投顧法人指出，儘管央行意外升息半碼，台股22日仍維持強勢格局，還以高盤開出，人工智慧（AI）相關族群依舊是股市盤面重點，中小型股人氣匯集強弱分明，台積電開高走低，影響權值股紛紛轉弱。

法人分析，本波指數多頭勢如破竹，挾著ETF爆量資金的本土內資超乎想像，加上台積電領銜拉抬，台股屢創新高，ETF熱度不減，台股熱度也可望持續，新募集的ETF資金進場，將持續挹注台股資金潮。

值得注意的是，法人指出，本波最大量發生在3月8日的5895億元，大盤已經有10個交易日沒有突破這個量能，指數卻創新高，顯示技術面似有量價背離徵兆，所幸並無發生量價失控現象，考量技術指標正處高檔，投資人不排除會逢高落袋獲利了結，風險意識必須提升。（編輯：林克倫）1130323