台指期外資轉淨空單 法人：台股測試2萬點支撐力道

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股22日漲跌互見，道瓊指數下跌305點，輝達（NVIDIA）上漲3%，台積電ADR小漲。台股22日盤中及收盤再創歷史新高，終場上漲29點收20228點，不過台指期三大法人和外資轉淨空單。法人指出，若台股短線調節賣壓，將測試2萬點支撐力道。

美股22日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌305.47點，或0.77%，收在39475.90點。標準普爾500指數下跌7.35點，或0.14%，收在5234.18點。那斯達克指數上漲26.98點，或0.16%，收在16428.82點。費城半導體指數上漲10.387點，或0.21%，收在4908.262點。

人工智慧晶片大廠輝達股價上漲3.12%，收942.89美元，台積電美國存託憑證（ADR）收140.54美元，小漲0.78%。

台股加權指數22日盤中觸20296.1點，再創歷史盤中新高，終場上漲29.34點，收在20228.43點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣4958.62億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超67.32億元，其中自營商買超13.1億元，投信買超32.22億元，外資及陸資買超22億元。

在台指期淨部位，三大法人22日淨空單增加8574口，使留倉部位轉為淨空單5734口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加9574口，留倉部位轉為淨空單5442口。

本土期貨法人分析，台股技術面KD指標持續向上擴張，偏多格局延續，若短線出現調節賣壓，預期下方2萬點附近將形成支撐。

ETF熱夯，其中元大台灣價值高息ETF（00940）預計4月1日掛牌，不過3月22日淨值先跌破申購價新台幣10元，降至9.97元，00940已公布的前10大成分股22日盡墨，其中聯電、長榮分別遭外資、投信倒貨。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元調升到3.45元，民生用電採較低調幅，為3%至10%。

工商協進會24日透過新聞稿提出4點聲明，指出此次調整電價是不得已措施，但企業營運各項成本增加，建議近年不宜再度調漲電費，並訂定暫緩或延徵碳費條件，以免對企業營運帶來負擔。

電價調漲方案定案，產業用電增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。半導體製造廠表示，成本將增加，毛利率恐受影響。台積電表示，公司長期財務目標維持不變，即長期毛利率可達53%以上。（編輯：郭無患）1130325