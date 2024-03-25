日本台商聯合總會總會長改選 錢妙玲交棒東鄉清龍

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本台灣商會聯合總會（日總）昨天舉行總會長改選，由東鄉清龍當選第12屆總會長。來自沖繩縣石垣島的東鄉（本姓陳）盼以日總為中心，讓個人和組織都能成長，成為台灣、日本、亞洲的好夥伴。

日總昨天在東京召開第11屆第3次理監事會議後，舉行第12屆的總會長、監事長改選，分別由東鄉清龍、藤田禮子當選。之後，隨即舉行第12屆第1次的理監事會議，新團隊正式上路。

日總昨晚也舉行交接典禮暨懇親會（交流會），由第11屆總會長錢妙玲交棒給12屆總會長東鄉清龍。駐日代表處的副代表周學佑、經濟組組長林春壽、僑務組副組長宋惠芸，以及亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民等也出席。東京之星銀行的會長（董事長）黃清苑出席見證。

錢妙玲致詞時表示，商會讓她成長，幫助她的事業，讓她結交到許多好友或事業夥伴。她很高興在這一年來能擔任日總的總會長，也感謝大家的支持。她說，這一年來，很高興能為大家服務，也完成90%的年中計畫，這都要感謝支持她的名譽總會長、監事長和執行團隊。

東鄉表示，今後也將如同錢總會長一樣，盡力帶領日總。自己自知尚有許多不足之處，希望大家今後持續給予支持，也盼日總成員團結一致。

周學佑致詞時，首先對日總前總會長錢妙玲過去一年的辛勤，表達感佩之意。他指出，錢妙玲為日總的付出，大家都看在眼裡、感動在心裡，現在圓滿達成任務。尤其是本月，錢妙玲率領日總成員返國到總統府拜會副總統賴清德及台北市、台中市、高雄市、台南市等地方首長，他相信日總成員必定收穫滿滿。

周學佑也恭喜東鄉當選總會長，接下來將承擔更多託付和期許，但相信東鄉的能力勢必能毫無懸念地過關。

本姓陳的東鄉是彰化社頭人，1966年12歲那年隨著父親移民到日本沖繩縣石垣島。

舉行交接典禮及懇親會之中，錢妙玲也特別感謝贊助日總以及捐贈給2024年能登半島地震的理監事們。會中，也特別安排母親是台南人的台日混血兒、歌舞伎演員坂東彌光的精采表演。懇親會最後，由日總榮譽總會長陳五福致閉幕詞，為活動畫下圓滿的句點。（編輯：高照芬）1130325

日本台灣商會聯合總會（日總）24日舉行總會長改選，第12屆總會長東鄉清龍（右）當選。東鄉本姓陳，是彰化社頭人，1966年12歲那年隨父親移民至日本沖繩縣石垣島。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月25日