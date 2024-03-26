iKala獲逾6.6億元B+輪投資 中華電信領投

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（中央社記者江明晏台北26日電）看準雲端與AI戰略合作綜效，中華電信今天宣布策略性投資iKala，參與iKala逾2000萬美元的B+輪募資，雙方將攜手布局AI、數據、雲端戰略，並共同訓練企業專屬大型語言模型（LLM），加速海外版圖擴張。

提供AI轉型解決方案為核心的跨國AI公司iKala今天宣布完成B+輪募資，共獲得超過2080萬美元，約新台幣6.6億元，由台灣電信龍頭中華電信策略性領投。

中華電信並未透露持股比例，僅表示會持續擴大。

iKala累積所有輪次總募資金額超過5000萬美元，約新台幣15.5億元，既有投資人包含緯創、和通創投集團、怡和創投、心元資本。

iKala指出，新一輪資金將用於加速AI研發創新、滿足企業AI轉型需求，以及擴張日本與東南亞市場版圖，邁向亞洲最大AI轉型解決方案提供商。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電擁有通信、網路、資安、雲地基礎建設及整合方案供應商，近年加速滿足企業雲端需求與布局AI研發，與iKala建立策略合作關係，看好iKala擁有累積超過10年的雲端服務、數據分析與AI研發核心技術與經驗，以及拓展日本、東南亞市場的實力，中華電信選擇策略性領投，展開雙方於雲端、AI兩大面向的戰略合作，助攻企業實踐AI轉型，共同提供結合雲端資源、CDP（顧客數據平台）加值服務等IT現代化整合解決方案，也加速擴張海外市場業務版圖。

中華電提到，雙方也將攜手共同訓練企業專屬大型語言模型（LLM），打造雙方公司內部AI大腦；iKala並宣布成立AI研發中心（iKala AI Lab），加速提供AI顧問服務，協助企業導入AI流程，優化內部營運效率。

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iKala共同創辦人暨執行長程世嘉透露，AI高速發展持續驅動數據與雲端需求，而中華電信也重視AI雲端布局及協助產業轉型，雙方將加深協助金融、零售、製造等企業客戶部署混合雲、打造數據管線、利用AI加速獲客並提升員工生產力，實現AI轉型，並加快海外市場版圖擴增。

iKala提供以AI驅動的雲端服務及行銷科技，目前服務超過1000家企業及多家品牌，Kala將持續投資創新研發、拓展服務版圖，以及擴大招募國際人才，目前旗下AI網紅數據行銷平台KOL Radar擁有300萬的跨國網紅名單，已快速從台灣擴展至日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國及越南市場。（編輯：張若瑤）1130326