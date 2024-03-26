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股匯震盪 新台幣先升後貶收31.896元

2024/3/26 18:30
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台灣股匯市今天雙雙上演戲劇性轉折，台股創高後拉回震盪419點，新台幣匯率跟著先勁揚後翻貶，一度跌破31.9元，收盤收在31.896元，貶3.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.225億美元。

台股在權值股領軍下，早盤衝高再創20397.07點歷史新高；盤中AI及散熱族群回檔引爆賣壓，指數高低震盪達419.67點，回測2萬點支撐，終場收在20126.49點，下跌65.76點，守住5日均線20106點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.83元，最高升抵31.76元，強漲逾1角，但隨著台股下挫、外資出走，匯價轉向並先後跌破31.8、31.9元，最低觸及31.938元。

外匯交易員指出，雖然出口商月底拋匯需求出籠，提供支撐，外資仍是主宰盤勢的關鍵力道，由於台股已經漲了一大段，加上美股修正、主要指數收黑，外資先行回防，使得新台幣由升轉貶，震盪加劇。

外匯交易員表示，美國聯準會雖然維持今年降息的立場，但是在沒有更確切的論述或更強烈經濟數據佐證之前，美元指數弱不到哪裡去，短線新台幣可能延續趨貶格局，不排除測向32元整數大關。

根據央行統計，美元指數今天小幅修正0.15%，亞幣升貶互見，新台幣小跌0.1%，人民幣貶值0.14%，日圓持平，韓元相對有撐、升值0.19%。（編輯：林淑媛）1130326

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