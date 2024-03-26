彰銀：股利發放樂觀 估今年房市量價小幅上揚

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（中央社記者張璦台北26日電）彰銀今天表示，由於2023年獲利創新高，對股利發放抱持樂觀態度；同時，預估自住買盤持續進場，且營建成本已隨國際原物料價格修正，加上政府打炒房效應，房價上揚空間有限，今年房市將呈現「量、價同步小幅上揚」格局。

彰化銀行今天舉行線上法人說明會，會中公布2023年稅後盈餘新台幣129.82億元，年增18.33%，每股盈餘（EPS）成長至1.20元，逾放比連續3年皆維持下降趨勢，自2020年高峰0.38%，到今年2月下降為0.17%。

針對股利政策，彰銀表示，由於2023年全年獲利創新高，對於今年的股利發放抱持樂觀態度，會以未來營運穩健發展及獲利持續增長為依據，並綜合考量資本適足率、淨值報酬率等各項財務指標，將於4月董事會盡量爭取，詳細配發金額待董事會通過後，再對外說明。

展望國內景氣，彰銀分析，隨全球貿易動能逐步好轉，AI（人工智慧）、高效能運算等新興科技商機延續，台灣出口可望較去年改善，並帶動民間投資動能回溫，同時，加薪潮有助提振國內消費力道，預估今年國內景氣將由去年的外冷內溫，轉為內外皆溫，在廠商備貨融資需求增加下，將把握企業授信與進出口業務商機等。

彰銀也表示，今年將聚焦5大方向，包括持續調整授信結構、擴增財富管理團隊、推出多元化數位金融商品、積極海外拓點，及持續強化風險控管；目前澳洲雪梨分行正積極籌設中，日本大阪出張所已於昨天開業，加上規劃申設的加拿大多倫多分行，海外據點將增至12處，並持續以新東向、新南向為拓展主軸。

會中法人關切今年土建融、房貸市場展望，彰銀指出，土建融方面，近期房市有所好轉，但考量高利率環境將延續，加重建商資金成本，且近年建商已累積大量推案，預估現階段對於新建案開發將較謹慎，整體土建融市場的需求將不如房貸。

此外，彰銀認為，今年在景氣回溫及新青安房貸政策帶動下，自住買盤將持續進場，有助房市交易量擴大，預估國內房市交易量將較去年小幅成長。至於房價，由於近期營建成本已隨國際原物料價格修正而走緩，加上政府打炒房政策，預期房價上揚空間有限。

彰銀表示，今年整體房市將呈現「量、價同步小幅上揚」，今年整體房貸營運量將以成長3%為目標。

談及今年金融市場操作與主要配置策略，彰銀指出，在美國聯準會（Fed）升息循環尾聲時，會分批買入美國政府公債以及投資級的金融債券，拉長存續期間，保持穩定的利息收益；股票投資方面，持續鎖定高殖利率且具有ESG題材的個股，並動態調整投資組合，提升資金使用效率。

至於今年換匯交易（FX Swap）收益，彰銀表示，聯準會降息時間點可能延緩至6月，美國還沒有降息前，台美利差還是很大，FX Swap應有機會增加部位，上半年相關收益應可持穩，會持續緊盯聯準會動向及全球金融環境變化，適時調整資產結構，挹注整體獲利穩定成長。（編輯：楊蘭軒）1130326