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蔡總統：積極推動晶創台灣等方案 協助台商布局全球

2024/3/27 12:44
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（中央社記者賴于榛台北27日電）總統蔡英文今天接見第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團時，除感謝亞總提升台灣產業競爭力，也強調政府將持續推動亞洲矽谷3.0計畫及晶創台灣等方案，協助台灣產業布局全球。

第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團今天由總會長許玉林率領、僑務委員會委員長徐佳青陪同，赴總統府晉見蔡總統，總統府副秘書長黃重諺也在座。

蔡總統致詞時指出，亞洲台灣商會聯合總會一直是政府和台商之間非常重要的溝通平台，不僅協助台灣的企業在海外穩定發展，也增進台灣和亞洲各國的友好關係；近年來更推動和國內產業的合作交流，特別是許玉林就任後，以「連結亞洲，共好台灣」的理念帶領亞總，持續協助亞洲台商和台灣業界一起進步發展，有助於提升台灣產業在國際上的競爭力。

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蔡總統表示，政府致力於提升產業國際競爭力，除積極推動新南向政策，協助台灣的產業開拓更多市場，現在面對國際情勢的嚴峻挑戰，政府以持續推動「亞洲矽谷3.0」以及「晶創台灣」等方案，協助台灣產業展開下一階段的全球布局。

蔡總統感謝所有台商過去8年和政府攜手打拚，讓台灣走向世界，也歡迎大家回台灣投資，並持續深化與國內產業的合作，期盼為台灣和全球經濟創造更豐盛的榮景。（編輯：林淑媛）1130327

#台灣
#許玉林
#蔡英文
#亞洲矽谷
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