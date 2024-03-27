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SOGO加大回饋搶化妝品商機 衝刺營運稀釋漲電價成本

2024/3/27 18:33
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（中央社記者曾智怡台北27日電）走過疫後爆發紅利期，零售今年回歸正常。遠東SOGO表示，前2月確實有受到高基期及出國潮影響，但從3月化妝品檔期預購情況可見「回春」現象，將透過加大回饋力道，正面迎戰匯差問題。

針對電價4月起調整，SOGO預估電費成本增加9%，考量節電總有上限，將衝刺營運稀釋墊高成本。

時序邁入春天，百貨業者摩拳擦掌，紛紛祭出首波化妝品檔期促銷，為母親節大檔暖身。遠東SOGO指出，今年因農曆春節較晚、遞延新品上市時間，忠孝館前2月化妝品銷售遇阻力，但3月化妝品檔期預購會開跑以來，業績已成長10%，並以高端保養品表現最佳，整檔力拚業績年增10%達新台幣4.8億元，若加上復興、敦化館業績目標為7.8億元。

面對高基期與出國潮挑戰，SOGO表示，應對之道就是加大回饋力道，「打折後變成6、7折就沒有匯率問題」，且價格不比電商貴，加上一定是原廠正貨，櫃位現場也有專業諮詢服務，仍具一定優勢。

SOGO主管指出，相較同業，忠孝館今年1、2月業績仍有2%成長，表現佳業種包含珠寶黃金、戶外保暖服裝、運動用品、春裝；今年第3季B1與10樓會陸續改裝、導入新品牌，全年業績目標為120億元、年增6%。

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對於電價調漲衝擊，SOGO不諱言，營運成本增加更要落實節能，但節電總有上限，因此會更努力衝刺營運，才能稀釋墊高成本，維持一定利潤。SOGO忠孝館一個月電費約300萬，SOGO預估電費成本增加9%，等於一個月電費約增加30萬。

SOGO復興館是全台精品指標店，SOGO主管表示，1、2月出國潮確實削弱精品消費動能，3月力求持平；事實上，精品受全球經濟環境影響，除了愛馬仕、香奈兒等頂級精品，其他品牌業績都不如往年爆發潮好。（編輯：楊蘭軒）1130327

#SOGO
#遠東SOGO
#忠孝館
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