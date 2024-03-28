藍委提核電廠延役修法 核安會：多面向皆需社會共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北28日電）立法院國民黨團推動「核子反應器設施管制法」修法，不再設定核電廠延役申請期限。核安會主委陳東陽今天表示，延役關乎國家能源政策，牽涉乾貯興建、法規修改、核廢料處理等面向，皆需社會共識。

國民黨立委考量台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，在本會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳東陽列席報告業務概況，並備質詢。他會前接受媒體訪問表示，核電廠延役關係到國家能源政策，而核安會是專業獨立的核能安全管制機關，核電廠延役牽涉多面向，包含乾貯興建、法規修改、核廢料處理等，皆需社會共識，對於立法院提出修法表示尊重。

對於環團擔心若取消延役申請年限恐影響安全審查品質，陳東陽回應，安全是所有核電廠運轉最重要的要素，若要走入審查，核安會一定會秉持相關法規嚴格審查。

至於審查多久，他表示，需看個別電廠情況，無法具體說出審查期限，因此與台電整理資料的完備性、對於審查委員提出問題的答覆，以及元件老化能否找到合適零件更新有關。（編輯：郭無患）1130328