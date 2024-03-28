鴻海集團股續攻 台股20200點震盪整理

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（中央社記者江明晏台北28日電）台股今天開高走低震盪，盤中下探20065.93點，跌約135點，隨後跌勢收斂，指數回到20200點狹幅整理；台積電盤中跌約1%，鴻海上攻156元創波段新高，帶動鴻家軍股價表現。

美股主要指數今天收漲，以道瓊漲幅最多，標普再創新高；不過台積電ADR、輝達（Nvidia）股價下跌，先前股價表現較為落後的Intel、Apple、Tesla相對強勢。

至11時25分左右，台股加權指數上漲6點，至20206點，成交值新台幣2636億元；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.79點。

觀察盤面焦點，鴻海在法人買盤推升下續強，股價高點來到156元，漲幅5%，成交金額位居台股第一，股價也刷新前高，創2008年以來16年新高；台積電下跌6元至773元，聯發科由黑翻紅，盤中上漲逾1%至1180元，廣達上漲逾3%。

鴻海集團股今天持續表態，正達漲停，廣宇上漲逾9%，鴻準、臻鼎-KY上漲逾6%。

電力股以大同、碩天走勢較強，士電、華城拉回修正；軍工股續強，雷虎大漲近8%，寶一、亞航、漢翔維持紅盤。

高價股走勢中，信驊盤中點火，上漲近4%至3365元，再登股王寶座；世芯-KY盤中漲勢收斂，股價上攻至3270元後漲勢收斂，暫居股后。

觀察ETF動態，00939統一台灣高息動能盤中小漲，但仍呈現「破發」狀態；成分股中，群光勁揚近3%，聯發科、大聯大、長榮皆小漲。（編輯：張良知）1130328