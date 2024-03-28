央行列4大關鍵 美國連34季居國銀最大曝險國

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行今天公布112年12月底國銀國家風險統計，美國蟬聯34季國銀最大曝險國，曝險金額升至1683.15億美元，續寫歷史新高。央行列出4大因素，除了台美經貿往來密切、美國是重要金融中心，美國如今利率高、股市好，也是重要吸引力。

央行統計，112年12月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5731億美元，較112年9月底增加6.36%，主因是對銀行部門的債權增加所致。

近一步觀察國銀前10大曝險國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及越南，合計4266億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.43%。

央行官員說明，美國蟬聯34季國銀最大曝險國，且曝險金額較9月底增加156.94億美元，主要有4大因素，首先是台美貿易關係密切；其次，美國是重要金融中心，銀行頻繁於當地進行資金調度；第3是利率高，有助於吸引債券投資；第4，美股表現也不錯，「這當然是吸引資金過去的力量」。

中國續居第2大曝險國，且曝險金額止跌，不過央行官員指出，去年第4季美元走弱，其他貨幣對美元升值，使得折計為美元後的金額成長，但從金管會統計台灣金融業對中曝險的結果，可以看出趨勢還是下滑，一方面與金管會控管法定上限有關，另一方面，最近中國經濟、金融面問題較多，銀行態度趨於審慎。

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新加坡從去年9月底的第11名前進至去年底的第8名，韓國則從第10名進步至第9名，央行官員表示，貨幣對美元升值是很重要的原因，新加坡升值4.03%、韓元升值4.55%，此外，資金拆存也有增加。

越南則從第8名退至第10名，央行官員指出，國銀對越南曝險金額在111年6月創高後，呈現連6季下滑，因為越南高度仰賴外貿，全球需求減緩之際，越南經濟跟著走弱，連帶影響國銀對越南的曝險金額下滑。（編輯：潘羿菁）1130328