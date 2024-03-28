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聯準會官員不排除延期降息 亞股收盤走勢不一

2024/3/28 18:54
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（中央社香港28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一名官員提議延期降息或減少降息次數後，亞洲投資者謹慎行事，亞股今天收盤走勢分歧。同時，日圓兌美元匯率昨天一度觸及34年新低點後出現回升。

法新社報導，隨著投資人就美國貨幣政策前景進行評估，近日市場反彈趨勢逐漸開始減弱。美國一連串高於預期的通膨率及經濟數據也令人不禁質疑，聯準會是否真能堅守年內3度降息的預測。

同時，聯準會官員上週的談話也無助恢復信心。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）25日重申，他認為今年只會降息1次，且太快採取行動恐引起混亂。聯準會理事庫克（Lisa Cook）也說，決策者應該保持審慎態度。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）是最近一位發表看法的聯準會官員，他昨天在紐約一場會議上表示，為因應近期經濟數據，減少整體降息次數或者延期降息，是適當的作法。

不過華勒也說：「儘管過去2個月的數據令人失望，過去1年左右，我們在降低通膨率方面大有進展。」

亞股今天收盤走勢不一，香港、上海、雪梨、孟買和威靈頓都收漲；新加坡、首爾、曼谷、台北及雅加達則收跌。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130328

#亞股
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