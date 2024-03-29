美道瓊、標普指數創新高 法人動向受矚目

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）本週以來，台股已連續4個交易日呈現投信買、外資賣的土洋對作局面，今天是重量級ETF元大台灣價值高息（00940）掛牌前最後1個交易日，必須完成上市前建倉，受市場矚目。

台股收盤指數3月21日正式站上2萬點之後，持續守住2萬點大關，台積電漲多之後，本週動能熄火，所幸鴻海挺身而出，28日收盤股價衝上155.5元，創下2008年中以來的新高價，本週4個交易日漲幅達6.87%，撐住台股站穩2萬點。

28日三大法人合計賣超台股2.05億元，其中外資賣超237.63億元，投信買超238.18億元，土洋對作情況明顯。

備受矚目的重量級ETF 00940，5天狂募高達1752億元，龐大資金進場，帶動近期投信買超手筆頻創新高。由於00940下週一即將正式掛牌，今天是上市前最後1個建倉日，到底還有多少資金等著進場，將牽動台股走勢，也成為今天台股焦點。

美股方面，28日道瓊工業指數上漲47.29點或0.12%，以39807.37點作收，標準普爾500指數上漲5.86點或0.11%，收在5254.35點；科技股為主的那斯達克指數下跌20.06點或0.12%，收16379.46點，費城半導體指數上揚5.26點或0.11%，收4905.21點。其中道瓊和標普500指數收盤皆再創新高。（編輯：張均懋）1130329