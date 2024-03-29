去年賺錢沒發股利 LINE Pay：因應經營與投資需要

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（中央社記者吳家豪台北29日電）行動支付業者LINE Pay去年每股盈餘8.09元創新高，股價近期卻面臨600元保衛戰，董事會28日決議不配發股利，也引起部分投資人不滿。LINE Pay今天說明，由於仍在事業成長階段，為維持長期穩定成長，擬保留盈餘因應經營發展及投資需要。

LINE Pay今年1月26日以每股348元登錄興櫃，當天盤中衝上高點1030元，躍居興櫃股王，不過隔天就震盪拉回，以899元作收，僅當了一天的千金股，隨後一路走弱。今天LINE Pay股價盤中最低觸608元，終場收在614元、下跌1.02%。

對於去年未分派盈餘，LINE Pay發布聲明表示，鑑於LINE Pay處於事業成長階段，為維持公司長期穩定成長，擬保留盈餘以因應公司經營發展、人力資源，以及多元業務合作、事業擴張的投資需要，2023年度可分配盈餘擬不分派。

LINE Pay成立於2015年，在台灣擁有超過1200萬用戶，2021年轉虧為盈。

2023年LINE Pay營收達新台幣47.79億元、年增逾30%，營收連續4年成長；歸屬母公司稅後淨利4.82億元，每股盈餘8.09元、年增0.62%，獲利創新高。（編輯：楊凱翔）1130329