2日起打入全額交割 冠軍：將儘速完成查核

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（中央社記者何秀玲台北1日電）磁磚品牌冠軍建材因未能及時取得中國大陸轉投資公司海鷗冠軍財務資料，明天將打入全額交割股。冠軍發出聲明稿，提到將配合會計師、主管機關規定，拚用最短時間出具更新查核報告書，以期恢復正常交易。

冠軍因未能及時取得轉投資公司海鷗冠軍的財務資料，會計師無法據以對採權益法評價的長期投資，以及其投資損益執行查核，而出具保留意見的查核報告書，也使冠軍明天將打入全額交割股，讓冠軍今天開盤跌停來到9.41元。

冠軍表示，公司目前主要經營業務及財務狀況一切正常，2023年12月31日冠軍公司採用權益法的轉投資公司海鷗冠軍，帳面金額為新台幣2.37億元，暨採用權益法認列的關聯企業，以及合資虧損為新台幣1.48億元。

海鷗冠軍為配合其控股合併公司、廣州海鷗住宅工業公司，依照大陸證監會的資訊揭露時程規定，始能對外發布，導致未能及時提供給冠軍2023年財務報表，因此會計師對於合併財報出具保留意見。

冠軍表示，已委請律師發函，並在今年3月26日獲得海鷗冠軍函覆告知，將於2024年4月20日提供2023年財務會計報告等資料。

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冠軍表示，於2020年4月已將大陸磁磚經營事業，轉由與廣州海鷗住宅工業公司合資成立的海鷗冠軍經營為主，冠軍僅對其採權益法投資，持股為43.46%，於2023年長期投資為2.37億元，占冠軍資產總額2.36%。

該營運管理主要由合資股東廣州海鷗住宅工業公司，持股56.54%所控股負責，因此海鷗冠軍並不對冠軍集團的財務及現金流，以及對業務營運有所影響。（編輯：楊凱翔）1130401