仲裁協會講座鎖定AI等兩面向 盼提升國內專業能力

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（中央社記者張璦台北2日電）隨全球經貿往來愈趨頻繁，跨境爭端日益增多，國際通商法律事務所（Baker McKenzie）今天表示，日前與仲裁協會聯手舉辦講座，針對國際上主要仲裁機構、AI於司法系統的應用，進行探討，以提升國內實務界相關專業能力。

國際通商法律事務所透過新聞稿表示，儘管近年來台灣倡導多元解紛，但由於台灣並非紐約公約簽署國，其仲裁判斷在國際間的承認程度仍待提升；此外，國內律師及相關從業人員對國際仲裁參與不易，也限制許多涉外案件在國際進行仲裁時的掌握度。

為提升國內實務界專業能力，中華民國仲裁協會邀請國際通商法律事務所台北所，於3月22日參與閉門講座。

國際通商法律事務所表示，講座由國際通商法律事務所台北所爭端解決團隊主席、執行合夥律師黃麗蓉，帶領台北所合夥律師施汝憬、合夥律師歐陽漢菁，以及國際通商法律事務所的3名國外專家分別以「國際上主要的仲裁機構」與「人工智慧於司法系統的應用」等題目進行分享。

國際通商法律事務所指出，會中切入重點探討不同機構間的仲裁程序、運作規範差異，以及如何在國際仲裁案件中選擇這些機構；同時，討論台灣及亞洲地區締約方關注的問題、起草仲裁協議時應考量的要點，以協助當事人在合約中合理安排仲裁條款。

國際通商法律事務所表示，歐陽漢菁另以「人工智慧（AI）於司法系統的應用」為題進行分享，介紹目前在司法系統中AI應用場景；她強調，無論是使用人類智慧還是人工智慧，公平正義、解決紛爭、透明信任才是司法系統的最終追求。

黃麗蓉表示，國際通商法律事務所台北所與仲裁協會，長期以來保持著密切合作關係，共同參與多數台灣知名且重大基礎設施仲裁案件，期望這次交流提升業界對國際仲裁體系的了解，協助台灣各界更妥善運用仲裁解決跨境爭端。

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中華民國仲裁協會秘書長李天行表示，國際通商法律事務所台北所是仲裁協會長期且重要的夥伴，協會深受其爭端解決部門的律師與客戶支持。

國際通商法律事務所指出，希望透過這次講座提高與會者對國際仲裁的專業素養、分享有關國際仲裁機構的最新資訊，為台灣仲裁領域發展做出貢獻，也期待透過交流，深化彼此合作關係，為台灣仲裁領域增添新力量。（編輯：蘇志宗）1130402