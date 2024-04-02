集保：兒童開戶平均庫存逾37萬元 投資ETF最熱

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（中央社記者賴言曦台北2日電）據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，台灣12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額人數約20萬人，人均庫存金額逾新台幣37萬元。

若從2021年起算，兒童股民總庫存金額從770億元，一路攀升至2024年2月的1009億元，成長幅度達31%，顯示父母日益重視孩子的理財規劃。

投資檔數部分，父母為分散風險，兒童股民平均持有標的多達10檔；至於選擇標的，父母也偏好投資一籃子股票的ETF，勝過單一個股。

觀察兒童股民投資庫存持有標的前10名，分別是國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50 ETF、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息ETF、台積電、群益台灣精選高息ETF及台新金，凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。

觀察持股變動情形，過去一年，兒童帳戶新增投資標的中，前10名幾乎清一色是ETF，包括復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等，以股息或債息為主的ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。

除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資為孩子理財。

兒童帳戶中零股持有前10名標的分別為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等，其中ETF僅占3檔，顯示除了ETF外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130402