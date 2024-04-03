英特爾晶片代工業務 2023年營運虧損70億美元

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾（Intel）今天提交的文件顯示，其代工業務虧損持續惡化，這對試圖奪回近年被台積電搶下的技術領先地位的英特爾來說，實為一大打擊。

路透社報導，英特爾表示旗下製造部門2023年的營運虧損達70億美元，比前一年的52億美元更形惡化。該部門2023年營收為189億美元，比去年的274.9億美元下降31%。

英特爾將上述財務文件提交給美國證券管理委員會（SEC）後，股價應聲下跌4.3%。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）向投資者表示，2024年將是該公司晶片製造業務虧損最嚴重的一年，預計2027年左右達到損益平衡。

季辛格表示，晶片代工業務因決策錯誤而受牽累，包括一年前拒絕採用荷蘭公司艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）機台。雖然這些機台成本可能超過1.5億美元，但它們比早期的晶片生產機具更具成本效益。

季辛格表示，部分由於這些失誤，英特爾已將晶圓總數約30%外包給台積電（TSMC）等代工廠商生產。英特爾目標是將外包比降至20%左右。

英特爾現已轉用極紫外光機台，隨著舊機器逐步淘汰，這將滿足越來越多的生產需求。

季辛格表示，「在使用極紫外光機台之前，我們承擔大量成本同時缺乏競爭力」。他說：「在後極紫外光時代，就價格、性能和恢復領先地位方面，我們現在都非常具有競爭力。」

英特爾計劃斥資1000億美元在美國4個州建造或擴建晶片工廠，它的業務重振計畫取決於說服其他公司使用英特爾晶片製造服務。

而這項計畫其中一環，是把晶片製造業務當作獨立部門來通報盈虧。英特爾近期大力注資於此，希望趕上主要競爭對手台積電和三星電子（Samsung Electronics）。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130403