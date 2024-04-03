花蓮強震 台泥：承包商遇落石意外已順利救出

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（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮外海上午發生芮氏規模7.2地震，台泥說明，承包商在和平礦區途中，車輛遭遇落石掩埋，經礦山團隊搶救，已救出2名承包商，意識清楚無生命危險；另外，和平電廠跳機，目前全力檢修中，蘇澳廠預計2天內恢復生產。

台泥表示，花蓮和平水泥廠因地震影響供電，目前全廠檢修中；蘇澳水泥廠預計2天內恢復生產。

礦區部分，台泥表示，通往礦區道路多處落石坍方，上午地震發生時，承包商車輛於上山途中，車頭遭落石掩埋，經礦山團隊搶救，已救出2名承包商，意識清楚無生命危險。

其他事業體方面，台泥說明，和平工業港裝船機卸船機受損嚴重，無人員受傷，和平電廠跳機先以輔機復電，全力檢修中；台泥電池儲能綠能案場及其他各事業體無重大受損影響，各地製品廠正常運作發貨。

亞泥則說明，亞泥花蓮廠3號窯煙囪有略為傾斜情形，無人員受傷；新城山礦區內有2處邊坡有崩落現象，屬於已開採與未開採的交界處，相關狀態已提報地礦中心，產能方面由於沒有因為地震停窯，因此產能不受影響。

位於高雄的中鋼說明，經過2次盤查現場設備及生產設施，尤其是高爐、轉爐及軋鋼設備，一切運作正常未受影響。

台塑集團回應中央社記者詢問時表示，目前集團旗下高科技廠尚在盤查中，但石化本業包含麥寮六輕園區皆未受影響，目前產能正常運作。

紡織廠力麗、力鵬上午也在媒體群組通報，在台灣的所有廠區一切平安，並正常運作。（編輯：潘羿菁、張均懋）1130403