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鴻海再砸1.2億美元投資墨西哥 擴AI伺服器產線

2024/4/3 22:14
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（中央社記者張建中台北3日電）鴻海今天公告，新加坡子公司投資旗下工業富聯（FII）墨西哥子公司約1.2億美元（約新台幣38.5億元），產業人士分析，這次投資主要目的擴大人工智慧（AI）伺服器產線。

鴻海公告新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額1.2億美元，鴻海表示主要目的為長期投資。

鴻海持續投資墨西哥，今年2月曾公告新加坡子公司Cloud Network Technology注資FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.，金額為3000萬美元，工業富聯墨西哥子公司再以墨西哥披索約4.53億元，取得哈里斯科州城鎮艾薩爾托（El Salto）土地，面積約42.16萬平方公尺。

產業人士指出，鴻海注資工業富聯墨西哥子公司，主要目的擴大AI伺服器產線，工業富聯在墨西哥表面組裝技術（SMT）產線設立完成，在美國和越南SMT產線也已建置，加上台灣既有產線，工業富聯持續在中國以外製造組裝高階AI伺服器的產線。

鴻海1月上旬公告子公司增資鴻佰科技（Ingrasys Technology）墨西哥廠1000萬美元，2021年9月鴻海子公司以2700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權，市場評估，相關投資也是擴大伺服器組裝業務。

工業富聯先前表示，對AI晶片大廠輝達（NVIDIA）供應AI伺服器晶片基板，占有率超過50%，是輝達最大供應商，此外輝達AI晶片GH200的晶片模組訂單，也全數交給工業富聯。

在今年3月中旬輝達年度GTC技術大會上，鴻佰展示與輝達合作AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72。

歐系外資法人預期，鴻海將是輝達GB200 NVL72伺服器主板和switch board主要供應商之一，預估占GB200伺服器主板供應比重達50%，鴻海也將是GB200伺服器switch board獨家供應商。美系外資法人評估，鴻海在2025年GB200伺服器整機機櫃出貨可望明顯成長，工業富聯和鴻佰將扮演要角。（編輯：楊凱翔）1130403

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