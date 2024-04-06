台美貿易倡議助攻中小企業 經部將組團赴紐約交流

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（中央社記者劉千綾台北6日電）「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章，民間今年加碼籌組台美中小企業聯誼會，雙邊關係向前邁進一步。經濟部也規劃6月率團赴紐約商機交流，聚焦科技新創、生物科技2大產業，持續深化台美經貿互動。

台美21世紀貿易倡議首批協定去年6月完成簽署，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，台美目前進行第2階段談判，美方近日公開擬議文本，就農業、環境及勞工3大議題提出建議。

為協助中小企業開創美國新市場，經濟部中小及新創企業署去年6月20日召集產業人士，成立首屆台美中小企業諮詢會，官員表示，台灣的中小企業家數眾多，經由專家和公協會去發聲，統整業者對台美事務的想法，產業間也可分享實戰經驗。

台美民間交流持續深化，台美中小企業聯誼會也於近期成立，由中小企業總會副理事長林倬立擔任首屆會長，包括北美洲台灣商會聯合總會、美國各州政府辦事處等單位代表出席成立茶會，顯見民間交流活絡。

知情人士指出，規劃6月底率團前往紐約與北美台商總會進行商機交流，將由經濟部中企署帶隊，與台美中小企業聯誼會成員前往紐約，聚焦科技新創以及生物科技2大產業交流，同時對接雙方海運、法律及稅務等專業服務業窗口。

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經濟部官員說明，藉由成立聯誼會，台灣精密機械業可對接美國相似產業，由業者去溝通法規和市場等資訊，民間交流更為快速，聯誼會也可作為與諮詢會對接的管道，收斂中小企業相關議題。

官員指出，台美21世紀貿易倡議在美國內部進行行政程序，尚未正式生效，生效後就會建立雙方產官之間的對話機制。此外近年地緣政治變化，加上台美關係升溫，以及台積電赴亞利桑納州設廠帶動效益，皆有助提升企業合作意願。（編輯：郭無患）1130406