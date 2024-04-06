美股本週跌多台積電ADR逆勢揚 法人：台股留意調節

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美國公布3月就業數據強勁，美股5日反彈，不過之前4日大跌，本週美股四大指數跌多於漲，其中輝達和超微本週下挫，台積電ADR本週逆勢勁揚。清明連假前夕，三大法人和外資在台指期轉布局淨空單。

法人指出，美國3月就業數據強勁，牽動美國聯準會未來降息腳步，美股四大指數本週跌多於漲，台積電ADR抗跌，清明連假後台股8日開盤，仍不排除有調節壓力。

美國5日公布3月就業數據優於預期，顯示美國勞動市場韌性十足，儘管這也意味美國聯邦準備理事會（Fed）可能不急於降息，美股仍走高。

道瓊工業指數終場上漲307.06點，或0.80%，收在38904.04點，標準普爾500指數上漲57.13點，或1.11%，收在5204.34點。那斯達克指數上漲199.44點，或1.24%，收在16248.52點，費城半導體指數上漲63.063點，或1.33%，收在4819.129點。

儘管5日美股反彈，不過清明連假期間美股大跌，根據統計，道瓊指數本週跌2.27%，是今年以來單週表現最差，標普本週跌0.95%，那指週跌0.8%，費城半導體指數週跌1.75%。人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）本週跌2.6%，超微（AMD）週跌5.58%，台積電美國存託憑證（ADR）週漲3.9%。

清明連假前夕，台股3日開盤前逢花蓮強震，盤中一度重挫近200點，隨後跌勢收斂，終場跌128.97點，收在20337.6點，成交值新台幣3771.91億元，加計盤後3844.94億元。

三大法人3日外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超178.03億元，其中自營商賣超22.56億元，投信買超26.42億元，外資及陸資賣超181.89億元。

在台指期淨部位，三大法人3日淨空單增加9152口，使留倉部位轉為淨空單6508口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加10778口，留倉部位轉為淨空單7466口。

本土期貨法人分析，台股在清明連假前，面臨花蓮地震突發狀況，加上調節賣壓，以長下影線黑K作收。

法人指出，清明連假期間美股大跌，5日美國公布非農就業數據強勁，代表美國勞動就業市場仍強，儘管美股逆勢反彈，不過就業數據強勁，也牽動美國聯準會未來降息步伐，美股四大指數本週跌多於漲，台積電ADR逆勢抗跌，台股8日開盤後仍不排除有調節壓力。

清明連假後，下週上市櫃公司法人說明會將陸續登場，南亞科、大立光打頭陣，將釋出第2季營運展望，此外包括台積電、聯發科、日月光投控等電子權值股，廣達、緯創等人工智慧（AI）概念股、傳產股龍頭台塑四寶等，10日前也將陸續公布3月和第1季營收，台積電18日法說會，更攸關半導體和人工智慧（AI）產業景氣動向。

花蓮近海3日發生規模7.2地震，台積電5日晚間表示，除震幅較大地區的部分生產線，需要較長時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，全年營運展望維持不變。

鴻海5日公布3月自結合併營收新台幣4475.4億元，月增26.97%，年增11.8%，站歷年同期次高，第1季營收1兆3221.62億元，季減28.58%，年減9.61%，符合預期。展望第2季，鴻海指出，傳統淡季主要產品進入新舊產品轉換期，預估第2季營運展望可季增和年增。（編輯：郭無患）1130406