股匯不同調 新台幣收32.095元續寫近5個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）股匯市各走各路，台股盤中再創新高，新台幣匯率則在貶值路上繼續前進，今天收盤收在32.095元，貶3.8分，為近5個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額15.915億美元。

清明連假期間，美股先跌後反彈，台股今天力甩地震陰霾，連假後開盤首日指數開高走高，盤中指數一度漲逾150點，觸及20487.83點，超越4月2日寫下的紀錄，刷新台股盤中歷史新高點，尾盤漲幅收斂，指數終場上漲80.1點，收在20417.7點。

不過美國上週公布的3月非農就業增加30.3萬人，增幅遠超預期，市場認為，美國亮眼的經濟數據，恐讓聯準會降息策略趨於保守，這也令美債殖利率走揚、美元指數持續堅挺，新台幣只能隨亞幣示弱。

外匯交易員表示，市場持續推延對美國聯準會的降息時點，並思考全年降息幅度是否縮減，美元欲弱不易，在此氛圍下，新台幣緩貶格局難以扭轉。

外匯交易員接著指出，外資今天賣超台股，在匯市也偏向匯出，不排除有獲利了結的可能，而美債殖利率居高具有誘因，吸引國內資金前進海外布局，也加重新台幣的貶值壓力。

新台幣兌美元今天開盤價為32.08元，隨後匯價一路走弱，最低觸及32.123元，尾盤在央行調節之下，跌勢略為收斂，但收盤價仍創近5個月的新低。

今年以來，國際美元強勢壓境，新台幣一路走弱，外匯交易員指出，市場多已認為美國聯準會（Fed）不會太快降息，加上日圓疲弱無力，又再削弱亞幣氣焰，新台幣只能延續區間偏弱格局，不排除緩步測向32.2元價位。（編輯：楊凱翔）1130408