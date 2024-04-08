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國銀前2月新南向放款562億 創近5年同期次高

2024/4/8 19:22
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（中央社記者謝方娪台北8日電）本國銀行對新南向國家放款增溫，尤以越南、印度及澳洲資金需求最熱，金管會統計，今年前2月國銀對新南向國家放款增加新台幣562億元，已達年度新增放款目標的89%，有望首季即達陣全年目標。

配合政府新南向政策，針對本國銀行對新南向18國放款餘額，金管會年年均有訂定成長目標，以今年為例，國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為634億元，截至今年底總餘額預計要達1兆6489億元。

金管會公布新南向最新成績單，截至今年2月底止，國銀對新南向國家放款總餘額達1兆6417億元，前2月放款增額為562億元，已達年度新增放款目標的89%，若放款動能續航，國銀有望今年首季即達標年度新增放款目標。

因全球主要國家央行升息墊高資金成本，2023年前2月國銀對新南向國家放款衰退139億元，今年前2月台商資金需求回溫，帶動國銀對新南向國家放款轉呈現正成長。

金管會統計顯示，今年前2月國銀對新南向國家放款增加562億元，增額為近5年同期次高，僅次於2022年的707億元。

新南向政策國家包括印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳洲及紐西蘭，合計18國。

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進一步觀察，今年前2月國銀對新南向國家放款動能大躍進，主要是越南、印度及澳洲等地經濟前景看好，台商資金需求趨熱所致。前2月國銀對新南向18國放款中，以對越南大增245億元最熱，其次是對印度增加203億元，對澳洲增加91億元。

金管會訂定國銀對新南向國家年度新增放款目標，主要是參酌東協10國經濟成長率，以成長率5%增減2個百分點為目標，並會視實際情況滾動檢討。今年國銀對新南向國家年度新增放款目標設定為634億元，至少為近5年新高。（編輯：楊凱翔）1130408

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