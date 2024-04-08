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拜AI熱潮之賜 台股年來漲幅14% 市值擴大領先韓股

2024/4/8 17:49
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（中央社台北8日綜合外電報導）在台灣和韓國競相爭取全球大型基金公司在人工智慧（AI）方面的投資之際，台灣股市今年的表現笑傲科技領域勁敵韓國。

台股今年以來累計漲幅達14%，其中台積電的漲勢貢獻近2/3。根據彭博彙編的數據，台股和韓股的市值差距已經擴大至3630億美元（約新台幣11兆6656億元），創下至少2003年以來最大。

在台積電的先進製程稱霸半導體業的加持下，台灣崛起成為亞洲最大的AI受惠者。分析師指出，從上游的晶片設計公司、晶圓代工廠到下游的伺服器製造商，台灣具備完整的AI供應鏈生態系。

分析師還說，韓國雖擁有兩大記憶體供應商三星電子（Samsung Electronics Co.）與SK海力士（SK Hynix Inc.），但和台灣相比，占AI整體產業的比例較低。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130408

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